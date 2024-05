Un tratto delle mura medievali di Volterra è crollato questa mattina nella zona di San Felice, causando il ferimento di una persona e la chiusura della strada sottostante. Il crollo, avvenuto intorno alle 12.30, ha interessato un tratto di mura nei pressi di Porta San Felice, in via della Petraia.

Secondo quanto ricostruito, una frana ha causato il cedimento di una porzione delle mura, che sono poi crollate sulla strada sottostante. Un passante è rimasto ferito in modo lieve ed è stato soccorso dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, le forze dell’ordine e un’unità cinofila per scongiurare il pericolo di ulteriori crolli. L’area è stata messa in sicurezza e la strada provinciale 15 è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dal crollo. I vigili del fuoco stanno monitorando la situazione e non si escludono ulteriori piccoli cedimenti.

Le cause del crollo sono ancora in corso di accertamento, ma si ipotizza che sia dovuto a un problema di natura strutturale delle mura. Le mura medievali di Volterra sono un monumento di grande valore storico e artistico e il loro crollo rappresenta un grave danno al patrimonio culturale della città. L’assessore comunale ai lavori pubblici ha assicurato che saranno avviate al più presto le procedure per il recupero e la messa in sicurezza delle mura.