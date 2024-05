Milena Santirocco, la 54enne maestra di ballo e fitness di Lanciano scomparsa il 29 aprile, è stata ritrovata nella serata di ieri alla periferia di Caserta, in buona salute. È stata lei stessa a presentarsi in commissariato e sta bene: la notizia ha posto fine a sei giorni di ansiose ricerche e speculazioni sulla sua sorte.

La donna era stata vista l’ultima volta a Torino di Sangro, in Abruzzo, dove si era recata al mare. La sua scomparsa aveva scatenato un’intensa mobilitazione: il suo profilo Facebook era stato cancellato, il suo telefono risultava spento, e la sua auto era stata ritrovata abbandonata a Torino di Sangro con una gomma a terra.

Secondo quanto riportato da Alessia Natali, responsabile dell’associazione per le persone scomparse ‘Penelope’ abruzzese’, Santirocco si è presentata spontaneamente a un commissariato di Caserta intorno alle 22.30: “Milena si è presentata spontaneamente a un commissariato di Caserta, ed è in buono stato di salute”, ha confermato Natali all’Ansa. Tuttavia, sono ancora in corso accertamenti medici per garantire il suo benessere fisico e psicologico ma soprattutto le indagini per capire cosa le sia successo.