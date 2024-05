Glitter, sex toys e palloncini colorati. Così è stato accolto a Napoli Roberto Vannacci, in città per presentare il suo ultimo libro. A contestare il candidato della Lega alle prossime elezioni europee, sono stati i giovani della rete studentesca partenopea. Durante la manifestazione ci sono stati anche momenti di tensione: cinquanta persone hanno cercato di superare il cordone di polizia che, in assetto antisommossa, ha blindato l’area in cui il “generale” era atteso. I manifestanti hanno provato a oltrepassare le transenne e sono stati respinti dagli agenti con scudi e manganelli. “In questo paese dopo due anni di governo Meloni gli spazi democratici stanno scomparendo – spiega uno dei manifestanti – fa impressione vedere il lungomare blindato per permettere ai fascisti di parlare, evidentemente oggi in Italia dirsi antifascista sta diventando un problema”.