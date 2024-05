Momenti di tensione a Napoli durante la manifestazione organizzata dalla rete studentesca partenopea contro il candidato della Lega Roberto Vannacci in città per presentare il suo ultimo libro. Circa cinquanta persone armate di sex toys, glitter e palloncini hanno tentato di superare il cordone di polizia in assetto antisommossa disposto a protezione dell’area in cui il ‘generale’ era atteso. I manifestanti hanno provato a oltrepassare le transenne e sono stati respinti dagli agenti con scudi e manganelli.