Continua ad allargarsi la voragine lungo via Sestio Menas, in zona Quadraro, a Roma, apertasi per la prima volta nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2024. Nel primo pomeriggio di giovedì 2 maggio dentro la voragine un tubo si è rotto, causando la fuoriuscita d’acqua. Ora l’enorme buco nella strada ha inghiottito anche parte del marciapiede vicino.