Un uomo di 41 anni è stato aggredito da due ragazze, nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 aprile, intorno alle 2 del mattino, a Croviana, in provincia di Trento. Secondo quanto riportato dal Corriere del Trentino, le due giovani, entrambe di 24 anni, hanno raccontato di essere state molestate dall’uomo e le aggressioni sono state due: una dentro una palestra, l’altra fuori con calci e pugni. Il 41enne, – un geometra di Cles e residente a Croviana con la famiglia – si è alzato e ha provato a camminare per andar via, ma pochi metri dopo si è accasciato rimanendo privo di sensi a una decina di metri dalla scuola elementare Pezzen dove si stava svolgendo la sagra di San Giorgio.

L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento dove è stato sottoposto ad un’operazione alla testa per un ematoma dovuto a un forte trauma cranico riportato a causa delle lesioni. Sono in corso ancora gli accertamenti per capire le ragioni dell’aggressione ai danni dell’uomo. Tra sabato e domenica scorsi, i carabinieri della stazione di Cles hanno ascoltato i testimoni della vicenda. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, il 41enne potrebbe essersi accasciato per via delle botte o per lo stato di ubriachezza, e anche il trauma cranico potrebbe essere dovuto alle percosse o alla caduta improvvisa. Ora sul caso sta indagando anche la Procura di Trento che fa sapere di aver aperto un fascicolo per lesioni gravissime a carico delle due giovani donne che, ai militari, hanno riferito di essere state anche palpeggiate e di aver ricevuto commenti pesanti.