Prima ha rifiutato l’invito dei carabinieri di sottoporsi all’alcoltest, poi ha offerto loro trecento euro per chiudere un occhio ed evitare la verifica. Protagonista un 45enne di Partinico, in provincia di Palermo, denunciato per istigazione alla corruzione e guida sotto l’effetto di alcol.

L’uomo, residente all’estero, era alla guida della sua auto quando è stato fermato dai militari per un controllo. Dal test è risultato che l’uomo avesse nel sangue un tasso alcolemico superiore alla norma: a quel punto, ha di nuovo tentato di corrompere i militari, stavolta con una banconota da cinquanta euro lasciata accanto all’etilometro, per evitare la multa.