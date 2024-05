Sono otto le regioni in Italia dove è stata diramata l’allerta meteo e l’ondata di maltempo ha toccato anche la Lombardia. Nella notte, infatti, si sono registrate forti piogge a Milano e in diverse zone della Regione, mentre nel Bergamasco – come riportato da Il Giorno – raffiche di vento hanno fatto cadere alcuni alberi, uno dei quali ha bloccato la strada tra i comuni di Gromo e Valgoglio. Un’allerta maltempo ufficiale a Milano non c’è, ma i fiumi meneghini si sono innalzati pericolosamente tanto che non è escluso che – come riferito dal Comune – nel corso della giornata di oggi si debba utilizzare la vasca anti esondazione del Seveso nel Parco Nord e si debbano evacuare le comunità presenti al Parco Lambro per precauzione.

Nel frattempo, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, in un post su Facebook ha spiegato la situazione: “Non siamo in allerta meteo, ma stanotte nella zona nord di Milano (Cinisello Balsamo e Milano Lambrate) sono caduti 30 millimetri di pioggia tra l’1 e le 4. Le piogge hanno causato un innalzamento dei livelli. Il Lambro in via Feltre è salito repentinamente da 0.80 metri delle 2 a 1.95 alle 4.30 ed ora è stabile“. E poi, ha aggiunto: “Anche il Seveso è salito in maniera repentina giungendo a via Valfurva a Niguarda a 1.70 alle 4.15, ma ora sta scendendo. Le perturbazioni si muovano da sud-est verso Milano, ed ora siamo in attesa di una nuova che sta salendo da Lodi. Per il Seveso la vasca di Milano è pronta per entrare in funzione e questo avviene quando il livello di via Valfurva sale a 1,88 metri”. Mentre, per il Lambro “abbiamo avvertito le comunità e siamo in attesa di capire se saliranno ancora i livelli e allora dovremmo procedere con l’evacuazione. Le squadre di Protezione civile e di Mm servizio idrico sono state attivate”, conclude Granelli.

Il maltempo è destinato a continuare. Secondo gli esperti di 3bMeteo, infatti nella giornata di giovedì 2 maggio “si apre una nuova fase instabile su Milano e hinterland con piogge e rovesci a tratti intensi, accompagnati da un nuovo deciso calo delle temperature massime”. Si respirerà nel weekend: “In larga parte asciutto con anche ampi momento assolati, contestualmente a un generale rialzo delle temperature; si tratta tuttavia di una linea di tendenza che necessita di ulteriori conferme”.