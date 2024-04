“Quello che abbiamo visto sul palco di Fratelli d’Italia coi manager di Stato che sfoggiano la t-shirt del partito è una esibizione di sudditanza e di potere. E ci racconta un ulteriore passo dell’identificazione del partito con il governo, del governo con lo Stato e dello Stato con “Giorgia”. Vincenzo De Luca, che talvolta è più spiritoso di Crozza, ha detto che sembravano dei prigionieri politici“. Così a Otto e mezzo (La7) il giornalista Pino Corrias commenta la foto che immortala due manager pubblici con la maglietta di Fratelli d’Italia alla kermesse pescarese del partito: il prefetto Bruno Frattasi, direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e l’ex ambasciatore Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo.

“Parliamo di due manager di aziende pubbliche – aggiunge Corrias – quindi rappresentanti dell’interesse pubblico. Se sono così disponibili a un simile gesto di obbedienza in pubblico, noi siamo autorizzati a pensare a quanto obbediranno in privato. Da sempre i partiti si condividono le nomine delle aziende pubbliche, perché sono posti di potere e il potere genera voti, quindi soldi. Però tutto questo veniva fatto con un po’ più di discrezione. I grandi manager di Stato ai congressi della Dc e del Psi c’erano ma certamente non salivano sul palco e non esibivano la maglietta di partito come supporter”.

Concorda il giornalista Corrado Formigli: “Diciamo che è proprio una richiesta di genuflessione che viene fatta dal capo del governo, che è anche capo di un partito e che si sente capo dell’intero Stato, nei confronti di questi manager. E queste aziende pubbliche sono grandi leve di potere, basti pensare alle pubblicità che elargiscono o tolgono ai giornali a seconda di quello che gli stessi giornali pubblicano. Insomma, quello che è successo a Pescara è un atto di riverenza verso il sovrano“.

“E una sottomissione pubblica così evidente – sottolinea Corrias – non si era mai vista. Quindi la Meloni fa sempre un passo avanti rispetto a Berlusconi e a Renzi: dopo anni di opposizione prende le cose che hanno funzionato di più, le fa proprie, le assembla. E va avanti come un cingolato”.