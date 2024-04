Prosegue spedito il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Dopo aver battuto agilmente l’amico nonché compagno in vari tornei di doppio negli ultimi mesi Lorenzo Sonego, Sinner affronterà al terzo turno Pavel Kotov. Il numero 72 del mondo ha sconfitto al primo turno lo spagnolo Ramos-Vinolas, proveniente dalle qualificazioni, e poi il numero 33 Jordan Thompson in rimonta (5-7, 6-4, 7-5).

La partita fra i due è tutt’altro che semplice, complice anche la fama di “bestia nera” per gli italiani di Kotov. Infatti, le vittorie del russo nel 2024 sono solo nove, ma quattro di queste sono arrivate con giocatori azzurri. Le vittime sono state Lorenzo Musetti al secondo turno di Hong Kong a gennaio, Lorenzo Sonego a Doha, Flavio Cobolli e poi successivamente Fabio Fognini rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale dell’Atp 250 di Marrakech. E adesso a Madrid cercherà di passare sopra anche a Sinner, per l’occasione testa di serie numero 1.

Il match del terzo turno è in programma lunedì 29 aprile alle ore 20 e sarà il campo Manolo Santana a fargli da cornice. Sinner non vuole certo perdere l’occasione per avvicinarsi sempre di più alla vetta della classifica mondiale, una scalata resa possibile grazie al ritiro di Novak Djokovic, attualmente numero 1 del ranking che l’altoatesino potrebbe scavalcare definitivamente a Roma. Al momento, però, serve spingersi più in là possibile a Madrid. La partita con Kotov sarà visibile in tv su Sky, che la trasmetterà per gli abbonati sul canale SkySport Tennis, e in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now.