Martin, Acosta e, incredibilmente, viste le prestazioni della sua Yamaha, Fabio Quartararo: nella gara sprint del sabato di Jerez vince chi resta in piedi. Nei 12 giri sul tracciato andaluso sono le macchie di umidità a decidere l’ordine di arrivo in una competizione a eliminazione che lascia sull’asfalto prima Aleix Espargaro, poi Pecco Bagnaia che si trova stritolato tra Bezzecchi e Binder. Poi tocca a Marc Marquez, quando l’otto volte campione del mondo è in testa alla gara (si rialzerà e terminerà settimo). Della caduta di Marquez sembrano approfittare i piloti del gruppone: Binder, Alex Marquez, Bastianini. Ma nell’arco di una curva i tre scivolano e lasciano campo libero a Vinales, oggi meno in palla che a Austin. Passa mezzo giro e, manco a dirlo, anche Vinales scivola lasciando libera la terza posizione. Oro colato per il duo di testa Martin-Acosta, che sono primo e secondo al traguardo e anche nella classifica mondiale con il vantaggio del pilota Pramac ormai vicino ai 30 punti. Festeggia anche Quartararo che dalla 23esima casella alla partenza si ritrova sul mini-podio della sprint davanti a Pedrosa – wildcard sul tracciato spagnolo – e Morbidelli, non proprio in palla ma quinto al traguardo.

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE DOPO LA GARA SPRINT