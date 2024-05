“Qui succede sempre così. La decisione del guardalinee è stata disastrosa“. Senza giri di parole, Thomas Tuchel condanna la decisione presa dagli arbitri in occasione del gol annullato a De Ligt negli ultimi istanti della semifinale di Champions League contro il Real Madrid. Una rete che avrebbe consentito al club tedesco di giocarsi tutto nei tempi supplementari: così non è stato. Joselu manda i blancos in paradiso, l’arbitro Marciniak – invece – sprofonda il Bayern alla prima stagione da zero titoli, dodici anni dopo l’ultima volta.

Tuchel e De Ligt: “Grave errore, lasci giocare e poi vai a vedere”

Come nasce la polemica? Le proteste della squadra di Tuchel nascono proprio nel finale. Esattamene al tredicesimo minuto di recupero: Mazraoui raccoglie un lancio lungo e lascia la palla a Muller. Il tedesco serve de Ligt dentro l’area e manda la palla in rete. Al momento del tiro, però, l’arbitro fischia il fuorigioco per posizione irregolare di Mazraoui – su segnalazione del guardalinee che alza la bandiera – fermando il corso dell’azione. Così facendo, il Var non può intervenire e, dunque, gol annullato.

“Siamo arrabbiati, non era fuorigioco ed è una decisione difficile da digerire”. Stenta quasi a crederci Tuchel nel post-partita. “Al 90′ l’arbitro ha ammesso l’errore chiedendo scusa. Il primo errore è del guardalinee, successivamente l’arbitro non doveva fischiare: dobbiamo accettare quello che è successo. La decisione è stata disastrosa, difficile accettarlo. Il Bernabeu fa il suo effetto anche sugli arbitri“.

Un commento, arriva anche dall’autore del momentaneo gol del pareggio, Matthijs de Ligt: “Il fuorigioco nel finale? Forse era fuorigioco e forse no, ma bisognava lasciar giocare e poi andare a vedere. È un grave errore, questa decisione dell’arbitro ha cambiato la partita“.

Il ds Eberl: “Non c’è niente da spiegare”

Polemiche e parole al veleno che hanno contraddistinto l’intero post-partita dei bavaresi. Tra le tante dichiarazioni, quelle del direttore sportivo del club Max Eberl sono quelle che fanno più rumore: “Tutti volevano una finale tedesca tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Tutti tranne gli arbitri polacchi. Non c’è niente da spiegare. Da quanti anni esiste il VAR? Da quanti anni esiste questa regola del fuorigioco? Per me è estremamente strano e dubbio. L’arbitro ha detto che è stato un suo errore. Non ce ne frega niente“. Proprio per questo motivo, Eberl ha dichiarato pubblicamente che in finale di UCL farà il tifo per il Borussia Dortmund.