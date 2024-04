Caldo, freddo e poi ancora caldo. Può essere questo il riassunto meteorologico delle ultime settimane, in cui abbiamo assistito a un vero e proprio saliscendi delle temperature. Nel fine settimana alle porte, come confermato dal responsabile del sito www.iLMeteo.it Andrea Garbinato, assisteremo a un’ondata di caldo africano primaverile con picchi di 30 gradi all’ombra al centro-sud. Le temperature si alzeranno di 10° oltre la media del periodo di aprile, un aumento previsto soprattutto nelle giornate di sabato e domenica per il centro e il sud della penisola.

Addio quindi all’aria polare scandinava, ma non per il nord-ovest. Un ciclone atlantico avanzerà da ovest verso est raggiungendo la Normandia durante il weekend e favorendo un’intensificazione delle correnti meridionali miti verso il nostro paese. I venti meridionali inizialmente porteranno aria umida e instabile con qualche rovescio sparso, poi tra sabato e domenica spingeranno precipitazioni a tratti intense verso la parte alta del territorio. Gli acquazzoni saranno più probabili su Liguria, alta Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale.