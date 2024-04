Un camionista ha perso la vita dopo aver avuto un malore alla guida di un mezzo pesante. L’uomo stava percorrendo la superstrada Teramo-Mare, in Abruzzo, quando intorno alle 11,3o di giovedì 26 aprile ha accusato un malessere fisico. Nonostante stesse male, ha fatto in tempo a fermarsi sul lato della carreggiata, nella frazione di Piano D’Accio nel comune di Teramo, evitando così un possibile incidente a catena in quel tratto molto trafficato della superstrada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma l’autista è morto nonostante i tentativi di rianimazione, anche con il defibrillatore, dei soccorritori. La vittima aveva 60 anni ed era un autista polacco.