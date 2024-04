Papa Bergoglio parteciperà al lavori del G7 in programma in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Ignazia, in Puglia. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio, spiegando che il pontefice prenderà parte alla sessione dedicata all’Intelligenza artificiale. La sala stampa vaticana ha poi riferito all’Ansa che parteciperà “in presenza”. Di fatto è il primo Papa in un evento di questo tipo nell’anno di presidenza che spetta all’Italia. “Lo farà nella sessione Outreach, aperta cioè anche ai paesi invitati e non solo ai membri del G7. Sono convinta – ha detto Meloni – che la sua presenza darà un contribuito decisivo alla definizione di un quadro regolatorio etico e culturale all’intelligenza artificiale”.

La presenza di Papa Francesco è legata alle attività di ricerca che il Vaticano porta avanti in questo campo. “Credo sia fondamentale valorizzare il meglio della riflessione etica e intellettuale che in questo ambito si sta sviluppando – continua la premier nel videomessaggio – e penso al cammino avviato dalla Santa Sede nel 2020“. Il riferimento è alla “Rome Call for AI Ethics, un percorso che porta a dare applicazione concreta al concetto di algoretica, ovvero dare un’etica agli algoritmi” e l’obiettivo, dice ancora Meloni, è quello di “portarlo all’attenzione degli altri leader” in occasione del summit in Puglia.