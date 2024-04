Marcell Jacobs torna in pista. Il campione olimpico in carica dei 100 metri debutterà sabato a Jacksonville, in Florida, in una super sfida nella gara regina dell’atletica che vede iscritti anche tre suoi compagni di allenamento, lo statunitense Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse e il giapponese Hakim Sani Brown. L’azzurro (orario da definire) sarà in pista per la prima volta nel 2024, stagione nella quale punta a confermarsi campione olimpico a Parigi e campione europeo a Roma. L’ultima uscita nei 100 metri risale al 10 settembre dello scorso anno al meeting di Zagabria.

L’occasione per rivedere Jacobs è l’East Coast Relays sulla pista dell’Hodges Stadium nella University of North Florida, che dallo scorso autunno ospita i suoi allenamenti con coach Rana Reider. Nelle startlist sono annunciati anche il francese Christophe Lemaitre, il giamaicano Ryiem Forde, i brasiliani Erik Cardoso e Felipe Bardi, il cinese Xie Zhenye.

Il valore della gara è elevatissimo, con tanti potenziali finalisti olimpici: Jacobs due medaglie d’oro ai Giochi di Tokyo, primatista europeo con il 9.80 della finale a cinque cerchi, Bromell due volte bronzo mondiale dei 100, De Grasse campione olimpico dei 200 con un totale di sei medaglie olimpiche nelle varie distanze e cinque medaglie mondiali, Sani Brown e Forde finalisti mondiali a Budapest, Lemaitre mito dello sprint francese ed europeo.

Sarà la prima occasione per vedere all’opera l’azzurro dopo mesi di lavoro lontano dai riflettori. Tra i suoi rivali di sabato, Sani Brown ha già gareggiato due volte nelle scorse settimane: 10.02 e 10.04 sempre in Florida. Per il cinese Xie all’attivo un 10.06, per Forde un 10.12. Nell’agenda di Jacobs ci sono anche le World Relays di Nassau (4-5 maggio) per qualificarsi alle Olimpiadi con la staffetta 4×100 azzurra, il Roma Sprint Festival del 18 maggio allo stadio dei Marmi al rientro in Italia, l’impegno del 28 maggio al Golden Spike di Ostrava (Repubblica Ceca) e il grande appuntamento degli Europei di Roma con la serata di sabato 8 giugno che mette in palio la medaglia d’oro dei 100 metri e la serata conclusiva del 12 giugno che assegna il titolo della staffetta. Destinazione Parigi 2024.