“Le mille polemiche non valgono niente, quello che conta è che è un grande giorno di festa: ne ricordo un giorno simile, 30 anni fa, 1994, c’era tantissima gente come oggi, con una grandissima differenza. Pioveva, oggi c’è il sole e questo porta bene”. Lo ha detto il presidente di Anpi Gianfranco Pagliarulo, a margine del corteo per il 25 aprile a Milano dove hanno partecipato migliaia di persone. “È un anniversario importante, 100 anni dall’assassinio di Matteotti, 80 anni da Marzabotto, dalle fosse Ardeatine, l’anno prossimo saranno 80 anni dalla liberazione. L’idea di liberazione è la ragione di fondo per cui siamo qua oggi: una liberazione dal passato, ma anche dal presente e dal futuro”, ha aggiunto.