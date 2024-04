Un altro scandalo legato ad un’accusa di stupro travolge la Premier League. La polizia inglese è entrata in uno stadio di calcio per arrestare un calciatore di 19 anni e la mattina successiva ha arrestato un’altra giovane stella del campionato più ricco al mondo, anche lui 19enne. I due sono stati interrogati e poi rilasciati su cauzione. La notizia è stata svelata in esclusiva dal The Sun, che per ora non ha rivelato né l’identità dei due calciatori né la squadra per cui giocano.

Che cosa sappiamo? Innanzitutto, che sono accusati il primo di stupro e favoreggiamento in uno stupro, il secondo solo di stupro. La presunta violenza risale alla notte di venerdì e la ragazza ha subito denunciato i due calciatori alla polizia, come ha confermato un portavoce al The Sun. Una fonte del tabloid inglese ha raccontato: “Uno dei giocatori era allo stadio del club. La polizia è arrivata per parlargli. È stato portato in una stanza. Il giocatore è stato poi formalmente arrestato dalla polizia più tardi quella notte”. Non è noto se la squadra per cui giocano i due 19enni abbia già preso provvedimenti.

I precedenti – La Premier League è stata tormentata da una serie di scandali sessuali negli ultimi anni. L’ultimo ha riguardato l’attaccante del Manchester United Mason Greenwood, sospeso e poi “licenziato” dal club nel 2022 dopo essere stato arrestato per tentato stupro. Il caso è stato successivamente archiviato e ora Greenwood è in prestito agli spagnoli del Getafe. Anche Benjamin Mendy è stato alla fine assolto dall’accusa di stupri multipli al termine di due processi conclusi meno di un anno fa. Giocava nel Manchester City, ora è tornato in Francia al Lorient dopo oltre due anni di inattività.