Tanti auguri a chi venti scudetti ha. L’Inter si appresta a giocare la partita della 34esima giornata contro il Torino, domenica 28 aprile alle ore 12.30, da campione in carica. La vittoria sul Milan per 2 a 1 di lunedì scorso è valsa il 20esimo scudetto della storia dei nerazzurri. Molte squadre di Serie A si sono quindi congratulate con il club per la conquista del titolo, ma non tutte: mancano due delle “7 sorelle” e qualche squadra in lotta per la salvezza.

Congratulazioni all’@Inter per la vittoria dello Scudetto — JuventusFC (@juventusfc) April 22, 2024

Congratulazioni all’@Inter per la vittoria dello Scudetto! ???? — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 22, 2024

Sono ben nove le società italiane che hanno omaggiato l’Inter subito dopo il successo nel derby della Madonnina. Tra queste ci sono la Juventus, a cui si affianca però il messaggio non esattamente sportivo dell’ex presidente Andrea Agnelli che ha trasformato il suo sarcasmo in parole, i campioni d’Italia uscenti del Napoli, la Lazio, la Fiorentina, il Torino e il Monza. Anche tre squadre attualmente impegnate nella lotta per non retrocedere in Serie B si sono congratulate immediatamente: il Lecce, il Cagliari e il Frosinone.

Complimenti all’@Inter per la vittoria dello Scudetto! ???????? — ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 22, 2024

Congratulazioni @Inter per la vittoria del ventesimo Scudetto! ???? — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) April 22, 2024

In ritardo, seppur di poche ore, hanno postato sui social il loro messaggio di complimenti anche Atalanta, Sassuolo, Empoli e Salernitana portando così a 13 il numero complessivo di squadre che si sono felicitate con l’Inter per la vittoria del 20esimo scudetto. Togliendo i nerazzurri campioni, allora, ne mancano sei all’appello. Il Milan, forse ancora scottato dalla sconfitta nel derby e dal contemporaneo successo dei cugini, non si è fatto vedere, così come la Roma. Anche un’altra squadra di quelle in lotta per la Champions League non ha pubblicato alcun messaggio: il Bologna di Thiago Motta. Infine, silenzio anche da Genoa, Verona e Udinese.