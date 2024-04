Alcuni numeri romani, poche lettere. Piccolo sforzo, massimo risultato. L’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, attualmente inibito, ha commentato in modo lapidario la conquista del 20esimo scudetto dell’Inter, arrivata matematicamente con la vittoria nel derby con il Milan, rivendicando la sua fede bianconera. In poche ore, il breve post su X ha fatto il giro del web e ha ricevuto un’ondata di commenti da parte dei tifosi juventini.

XVI.V.MCMLXXXII

Fino alla fine… — Andrea Agnelli (@andagn) April 22, 2024

“XVI.V.MCMLXXXII Fino alla fine“, si legge nel post. Dopo aver tradotto i numeri romani si vedrà che la data corrisponde al 16 maggio 1982, giorno in cui la Juventus vinse il suo ventesimo scudetto, più di quarant’anni fa. Insieme allo storico motto del club, “Fino alla fine”, Andrea Agnelli ha così mandato un messaggio provocatorio per provare a ridimensionare il titolo vinto dall’Inter di Simone Inzaghi mettendolo a confronto con tutti i successi arrivati sotto la gestione dell’ex numero uno della società e quelle passate.

Agnelli, a giudicare dal suo profilo, si esprime poco sui social e lo ha fatto sempre in occasioni importanti. L’ultimo suo post risaliva a dicembre 2023, dopo l’ultima sentenza riguardante la Superlega, il progetto di un competizione europea di lusso da lui creato e mai andata in porto. Anche per la “specialità” dell’evento, quindi, i commenti sono stati a migliaia e naturalmente tutti a trazione bianconera: “Torneremo presidente, torneremo”, scrive un utente allegando una foto che raggruppa tutti i trofei conquistati durante la sua gestione. “L’unico presidente”, scrive un altro. Tanti anche gli inviti a tornare nelle vesti di presidente visto il momento complicato della squadra guidata da Massimiliano Allegri: “Ritorna, sta andando tutto a rotoli”.