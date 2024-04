Il sindaco di Milano, Beppe Sala, invita l’Inter a Palazzo Marino. Dopo la vittoria dello scudetto nel derby contro il Milan, il primo cittadino e grande tifoso nerazzurro ha annunciato che aprirà le porte del Comune ai calciatori campioni d’Italia. E c’è anche l’idea di conferire al club l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza di Milano. “Inviteremo l’Inter a Palazzo Marino. Per evitare polemiche visto, il mio interismo, dico subito che è quello che avevamo fatto anche per il Milan quando ha vinto lo scudetto”, ha precisato Sala, parlando a margine del lancio della campagna di Cecilia Strada alle elezioni europee.

I calciatori del Milan però non andarono mai a Palazzo Marino da Sala. Il sindaco ha raccontato il motivo: “Era l’ultima giornata di campionato e i giocatori avevano prenotato aerei, quindi non eravamo riusciti a farlo”. L’Inter invece ha vinto il campionato con cinque giornate d’anticipo e quindi c’è tempo e modo per organizzare la cerimonia: “È giusto che vengano invitati e pensiamo di dar loro l’Ambrogino d’oro per la seconda stella, come l’abbiamo data ad Armani basket per la terza stella“, ha sottolineato Sala. “Un trattamento standard, in questo caso la mia passione è irrilevante ma è chiaro che mi fa piacere”, ha concluso il sindaco.