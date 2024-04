È iniziato il Masters 1000 di Madrid, il secondo grande appuntamento del calendario sulla terra rossa dopo Montecarlo, in cui scenderanno in campo molti italiani. Jannik Sinner sarà testa di serie numero 1 per la prima volta in un torneo di simile categoria grazie al forfait di Novak Djokovic. Secondo il sorteggio del tabellone, sulla sua strada potrà trovare in linea teorica Ruud ai quarti, Medvedev in semifinale e Carlos Alcaraz in finale. Il suo percorso partirà al secondo turno, come per tutte le altre teste di serie.

Il programma maschile – Il primo italiano fra gli uomini a scendere in campo è stato Luciano Darderi. Il debutto con Gael Monfils è stat0 positivo: vittoria in due set, 6-4, 6-2, e secondo turno conquistato. Giovedì 25 aprile, invece, giornata decisamente più ricca dato che a giocare saranno Flavio Cobolli (contro Tabilo), Matteo Arnaldi (contro O’Connel) e Lorenzo Sonego che affronterà Gasquet per andare al secondo turno dove eventualmente lo aspetterà il numero 2 del mondo Sinner. Il debutto dell’altoatesino non è ancora stato definito con certezza, ma venerdì 26 e sabato 27 aprile sono le giornate dedicate ai secondi turni e quindi giocherà sicuramente in uno di questi due giorni. Stesso discorso per Lorenzo Musetti che essendo una delle testa di serie comincerà il suo percorso al Masters 1000 di Madrid dopo il primo turno.

Il programma femminile – Per quanto riguarda le italiane, invece, è già scesa sulla terra rossa capitolina per il suo primo turno Martina Trevisan che ha perso in tre set contro l’americana Stephens. Mercoledì debuttano anche Elisabetta Cocciaretto contro Linette, Lucia Bronzetti contro Gracheva e Sara Errani, che affronta Caroline Wozniacki. L’unica già qualificata per il secondo turno è Jasmine Paolini, che troverà di fronte a lei la 18enne Victoria Jiménez Kasintseva.

Dove vedere l’Atp di Madrid in tv – Le partite del Madrid Open 2024 di tennis sono trasmesse, in Italia, in diretta tv sui canali di Sky Sport (Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis), in streaming su SkyGo e sulla piattaforma Now. In aggiunta, il torneo della capitale spagnola è disponibile anche in streaming su Tennis TV.