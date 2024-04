Manca davvero poco all’ufficialità del quinto posto in Champions League per l’Italia. La certezza matematica potrebbe arrivare già stasera, con i risultati dei quarti di finale di Europa League e Conference League. La Uefa garantisce alle due federazioni che termineranno la stagione in testa alla classifica del ranking stagionale un posto extra, il quinto, nella prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, la nuova Champions a 36 squadre che fa il suo esordio appunto nel 2024/25. Attualmente l’Italia è al primo posto davanti alla Germania, ma la corsa è sull’Inghilterra attualmente terza. L’esito di Roma-Milan ovviamente non incide sul ranking, mentre cruciali saranno i risultati della Fiorentina (contro il Viktoria Plzen) e soprattutto dell’Atalanta, che parte da tre reti di vantaggio nel ritorno contro il Liverpool. Ecco quali sono i due scenari che garantirebbero il quinto posto tanto agognato dall’Italia:

Scenario 1: Atalanta e Fiorentina passano il turno

L’Atalanta si qualifica contro il Liverpool (risultato indifferente)

La Fiorentina si qualifica (anche ai rigori)

In questo caso, l’Italia raggiungerebbe un punteggio di 19,384 punti, irraggiungibile per l’Inghilterra, anche con vittorie di West Ham e Aston Villa in tutte le restanti partite.

Scenario 2: Atalanta passa il turno battendo il Liverpool

Atalanta batte il Liverpool

Fiorentina ottiene qualsiasi risultato

Anche in questo scenario, l’Italia raggiungerebbe 19,384 punti, rendendo impossibile il sorpasso da parte dell’Inghilterra nonostante l’eliminazione della Fiorentina.

Passa la Fiorentina, ma l’Atalanta esce: lo scenario meno favorevole

Se la Fiorentina si qualificasse ma l’Atalanta venisse eliminata, invece, la certezza del quinto posto arriverebbe solo con la conclusione delle semifinali delle competizioni europee. In questo caso, infatti, l’Italia dovrebbe sperare nell’eliminazione di una delle inglesi rimaste, in primis il Liverpool. Oppure, dovrebbe tifare per il nel mancato raggiungimento della finale di Champions da parte delle squadre tedesche: Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Anche in questo scenario, l’Italia rimarrebbe comunque favorita per il quinto posto, ma con un pizzico di apprensione in più.