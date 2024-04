La semifinale di Champions League conquistata dal Borussia Dortmund è una buona notizia per i tifosi tedeschi, ma non per l’Italia. La vittoria per 4 a 2 sull’Atletico Madrid nel ritorno dei quarti di finale permette alla Germania di fare un passo in avanti in ottica ranking Uefa e di avvicinarsi un po’ di più all’Italia in quella corsa allo slot aggiuntivo per la prossima Champions. La Uefa, infatti, garantisce alle due federazioni che termineranno la stagione in testa alla classifica un posto extra, il quinto, nella edizione 24/25 della coppa dalle grandi orecchie. L’Italia resta al primo posto con 18.428 punti, ma la Germania si avvicina.

Attualmente sono ancora tre le squadre tedesche impegnate fra le varie competizioni europee: Borussia Dortmund, fresco di una semifinale che mancava dal 2013, e Bayern Monaco in Champions e Bayer Leverkusen, che ha vinto da poco la sua prima Bundesliga della storia, in Europa League. Con 17.214 punti la Germania resta salda al secondo posto del ranking, ma Bayern e Bayer affronteranno due squadre inglesi nei loro cammini europei (Arsenal e West Ham).

Lo scontro fra squadre tedesche e inglesi, il cui punteggio nella classifica Uefa ammonta a 16.750 punti (terzo posto), porterà così le due federazioni a togliersi punti a vicenda. Per fortuna dell’Italia che può ancora sperare nel primo piazzamento, anche grazie alle prestazioni delle squadre di Serie A: in Europa League una fra Milan e Roma uscirà, ma l’Atalanta ha un piede e mezzo in semifinale, e in Conference League la Fiorentina è in piena corsa.