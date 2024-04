Dopo 5 anni il circuito di Shanghai torna ad ospitare la Formula 1. Un ritorno in grande stile per il GP della Cina, perché questo weekend andrà in scena anche la prima Sprint del 2024 con il nuovo format: le qualifiche valide per la gara sprint saranno al venerdì, poi al sabato mattina la gara sprint e le qualifiche valide per la griglia del Gp che tornano al sabato pomeriggio. Dopo la doppietta in Giappone, la Red Bull punta a chiudere la trasferta in Oriente con un’altra vittoria. La Ferrari invece vuole tenere aperta la sua striscia di podi e continuare a mettere pressione sui rivali.

Dove e quando vedere qualifiche, Sprint e Gran Premio

Gli appassionati della F1 in Italia non dovranno puntare la sveglia all’alba: nonostante il fuso orario, la gara comincia domenica mattina alle ore 9. L’unica levataccia è per la Sprint Race, che essendo anticipata alla mattinata cinese scatta alle ore 5 in Europa. Il GP della Cina è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend di Suzuka è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. In chiaro su TV8 è invece possibile seguire come sempre in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica. Attenzione però: in via eccezionale Tv8 trasmette in diretta la qualifica shootout di venerdì e la gara sprint di sabato.

Orari TV di Sky e Now (orario italiano)

VENERDÌ 19 APRILE

Ore 05.30: FP1

Ore 09.30: Qualifiche Sprint Shootout

SABATO 20 APRILE

Ore 05.00: Gara Sprint GP Cina

Ore 08.15: Warm Up

Ore 09.00: Qualifiche

DOMENICA 21 APRILE

Ore 09.00: GP Cina

Orari TV di Tv8 (orario italiano)

VENERDÌ 19 APRILE

Ore 09.30 Qualifiche Sprint Shootout (diretta)

SABATO 20 APRILE

Ore 05.30 Gara Sprint GP Cina (diretta)

Ore 10.30 Gara Sprint GP Cina (differita)

Ore 12.00: Qualifiche (differita)

DOMENICA 21 APRILE

Ore 14.00: GP Cina (differita)