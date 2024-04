Al Gran Premio di Cina, il quinto appuntamento della stagione di Formula 1, si sono già disputate le qualifiche. No, non quelle per la classica gara domenicale, bensì per la Sprint Race che si corre sabato 20 aprile alle ore 5 italiane. A uscire trionfante dalla pioggia, che ha iniziato a cadere sul circuito di Shanghai al termine della Q2, è il pilota della McLaren Lando Norris con il tempo di 1’57″940. A seguire Lewis Hamilton con la Mercedes (1’59″201) e Fernando Alonso con la Aston Martin (1’59″915). La prima Ferrari sulla griglia di partenza della Sprint è quella di Carlos Sainz, in quinta posizione, mentre Charles Leclerc ha chiuso al settimo posto. In mezzo le due Red Bull di Max Verstappen (quarto) e Sergio Perez (sesto).

Cos’è e come funziona la Sprint Race – Quello in Cina, dove si torna a correre per la prima volta in cinque anni, è il primo dei sei appuntamenti in calendario per il format della cosiddetta “gara veloce”. La Sprint non è altro che una corsa che anticipa quella classica della domenica e che si corre sui 100 chilometri. Naturalmente la griglia di partenza della Sprint si decide attraverso una qualifica, denominata Shootout e divisa in tre sessioni (Q1 di 12 minuti, Q2 di 10 e Q3 di 8), che si tiene il venerdì del weekend lungo subito dopo l’unica sessione di prove libere di 60 minuti. La mini-competizione, della durata di circa mezz’ora, si svolge poi di sabato mattina (in questo caso 20 aprile) ed è il primo grande evento del weekend di F1. I punteggi assegnati sono gli stessi dello scorso anno: 8 punti al vincitore, 7 al secondo, 6 al terzo e così via fino all’ottavo classificato.

Gli altri appuntamenti – Dopo la Sprint, spazio a tutti gli altri eventi tradizionali della F1. Il pomeriggio del sabato ospita, come sempre, le qualifiche che danno forma alla griglia di partenza del Gran Premio. Il Gp si tiene nella giornata di domenica e sarà visibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. In Cina la Ferrari cercherà di dare seguito al buon inizio di stagione e di migliorare i risultati portati a casa nell’ultimo appuntamento in Giappone (terzo posto di Sainz e quarto di Leclerc). La Sprint Race tornerà per la seconda volta a Miami, dove si correrà tra il 3 e il 5 maggio.