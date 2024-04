L’ipotesi di infarto è stata scartata. Come riportato da Open, il malore improvviso che ha colpito Evan Ndicka durante Udinese-Roma potrebbe derivare da una compressione polmonare, evidenziata da una Tac, in seguito a ripetuti scontri di gioco rimediati in campo. La Roma attraverso i suoi canali social sta aggiornando con frequenza sulle condizioni del difensore giallorosso, che ha passato senza alcun problema la notte all’ospedale di Udine, dove è stato ricoverato dopo essersi accasciato al suolo durante il match. Come scrive il sito di Sky Sport, non è prevista la diffusione di bollettini medici da parte dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, ma da parte dell’As Roma.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan! ????#ASRoma pic.twitter.com/M2PfNeqOoq — AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024

Ndicka è caduto al suolo al 71esimo minuto di Udinese-Roma e il primo ad accorgersi del malore è stato il portiere Svilar. Arbitri e giocatori sono subito accorsi per proteggere dalle telecamere il difensore ivoriano, trasportato fuori in barella. La partita si è interrotta, con Daniele De Rossi e i suoi giocatori particolarmente in apprensione per il compagno. L’elettrocardiogramma a cui è stato sottoposto Ndicka direttamente allo stadio ha dato però esito negativo. Anche i successi accertamenti effettuati all’ospedale Santa Maria della Misericordia dal professor Massimo Imazio hanno escluso l’arresto cardiaco. Cosa ha avuto quindi Ndicka? Probabilmente appunto una compressione polmonare, dovuta a tre scontri di gioco subiti al 38esimo, al 66esimo e al 70esimo minuto. Possibile anche uno pneumotorace.