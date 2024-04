La gomitata in pieno volto rimediata da Adam Masina gli è costata la frattura delle ossa nasali: nonostante questo, Wojciech Szczęsny è rimasto in campo terminando la partita. Il portiere della Juventus, infortunatosi durante il derby Torino-Juventus terminato 0 a 0 sabato 13 aprile, è già stato sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione della doppia frattura. Lo ha riportato il club bianconero sul suo sito ufficiale. Szczęsny è stato operato dal dottor Libero Tubino, alla presenza del medico sociale Marco Freschi, all’ospedale di Chivasso. Il polacco è già stato dimesso.

Resta ora da capire quando potrà tornare a difendere i pali della Juventus. Szczęsny non sarà sicuramente in campo per la partita di venerdì 19 aprile contro il Cagliari, gara valida per la 33esima giornata di campionato. Con ogni probabilità non sarà impiegato anche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, in programma martedì 23 aprile: il portiere titolare della competizione è Mattia Perin e difficilmente, viste le condizioni del polacco, Max Allegri deciderà per un cambio in porta. Dunque Szczęsny potrebbe tornare a giocare nella 34esima giornata contro il Milan, protetto da una maschera. La Juventus ha comunque fatto sapere che le condizioni per il rientro verranno valutate nei prossimi giorni.