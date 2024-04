Un calciatore 26enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi dopo essersi sentito male questo pomeriggio intorno alle 15 mentre giocava sul campo dello stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze) per la gara d’eccellenza tra il Lanciotto Campi e il Castelfiorentino. Mattia Giani, che gioca per il Castelfiorentino, è stato colto da malore per un presunto arresto cardiocircolatorio e si è accasciato a terra perdendo i sensi. Prima di cadere si è portato una mano al petto. Soccorso da sanitari del 118, giunti sul posto successivamente, è stato portato al policlinico fiorentino. Il calciatore è stato ricoverato in prognosi riservata nella rianimazione del trauma center del policlinico di Careggi. Originario di Ponte a Egola, il 26enne gioca come attaccante. In seguito al malore, avvenuto a circa 15 minuti dall’inizio della partita, la gara è stata sospesa.