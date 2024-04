Scontri tra coloni e palestinesi si stanno intensificando in varie località della Cisgiordania dopo il ritrovamento del corpo dell’adolescente israeliano Benyamin Ahimeier, ucciso, secondo le forze armate israeliane, in “un attacco terroristico”. Lo segnalano i media palestinesi secondo cui i coloni sono entrati nelle cittadine di Beitin e Duma, vicino Ramallah. In quest’ultima, secondo le stesse fonti, sono stati incendiati veicoli. Secondo la Wafa, nel villaggio di Al-Mughayir – non distante da Malachei HaShalom, da dove è scomparso il ragazzo – sono stati feriti da “proiettili” sei palestinesi, “di cui uno grave”.

Il corpo senza vita del ragazzino israeliano di 14 anni Binyamin Achimair, scomparso venerdì in Cisgiordania, è stato trovato nell’area di Malachei HaShalom, da dove era sparito.”Le forze dell’IdF e dello Shin Bet stanno dando la caccia agli spregevoli assassini e a chiunque abbia collaborato con loro. Arriveremo agli assassini e ai loro complici, come facciamo a chiunque faccia del male ai cittadini dello Stato di Israele”, ha detto, citato dai media, il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

Il premier palestinese, Mohammed Mustafa, ha condannato gli attacchi dei coloni ebrei in Cisgiordania. “Gli attacchi dei coloni non scoraggeranno il nostro popolo dal rimanere sulla propria terra”, ha dichiarato. Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha condannato su X gli “atti di vendetta” dei coloni. “Chiedo alla gente – ha scritto – di lasciare che le forze di sicurezza agiscano in modo rapido nella loro caccia agli assassini. Atti di vendetta rendono più duro il lavoro delle nostre forze: non fatevi giustizia da soli“. “Le forze di sicurezza – ha aggiunto – prenderanno i killer e useranno tutte le misure legali contro di loro come avviene per ogni terrorista o assassino”.

Shaul Golan, un fotoreporter del giornale israeliano Yedioth Ahronot ha raccontato di essere stato attaccato dai coloni negli incidenti con i palestinesi avvenuti nel villaggio di Al Mughayyir in Cisgiordania. Golan – citato dai media – ha detto di essere stato aggredito da un gruppo di 20-30 coloni, usciti da un campo di ulivi, dopo che era entrato in una casa del villaggio data alle fiamme per scattare delle foto. Secondo Golan, gli aggressori gli hanno preso la fotocamera e l’hanno data alle fiamme.

Venerdì sera un gruppo di coloni israeliani ha attaccato il villaggio palestinese al-Mughayyir in Cisgiordania, Almeno un palestinese è stato ucciso e 25 sono rimasti feriti. Diversi edifici sono stati incendiati. Sempre ieri due palestinesi sono stati uccisi durante scontri con l’esercito israeliano nel campo profughi di al-Fara a Tubas (vicino Nablus), sempre in Cisgiordania. Secondo Save the Children, nel 2023 in Cisgiordania sono stati uccisi dalle forze israeliane almeno 38 bambine e bambini palestinesi.