Prende forma il piano per la seconda squadra del Milan. Al termine della riunione tenutasi questa mattina a Londra tra i vertici della società, è stato deciso che Jovan Kirovski, ex ds dei Los Angeles Galaxy, si occuperà principalmente di dare concretezza al progetto Under 23 in Lega Pro, come riportato da Gianlucadimarzio.com. Il Milan è deciso a farlo decollare già dalla stagione 2024/2025, ma la partecipazione resta ancora un dubbio perché dopo la richiesta servirà che nessun altro club si iscriva al campionato. Ma i rossoneri fanno sul serio.

Questo è un segnale importante per il movimento calcistico italiano, che ancora fa fatica nel valorizzare i giovani. Il Milan crede nel coltivare talenti in casa piuttosto che andare a comprarli all’estero a peso d’oro. Per questo l’Under 23 rossonera, che sarà guidata con ogni probabilità da Daniele Bonera, si aggiungerà presto alle altre due seconde squadre già presenti: quelle di Juventus e Atalanta, che giocano rispettivamente nel girone B e A di Serie C.

La Vecchia Signora è stata la prima a partire. La Next Gen, fondata nel 2018, in sei anni ha passato ben 32 giocatori alla prima squadra, la maggior parte dei quali ha debuttato con Allegri come allenatore. Yildiz, Fagioli, Miretti, Iling Junior, oggi in pianta stabile nell’organico del tecnico livornese, sono tutti nati e cresciuti nella seconda squadra dimostrando l’efficacia del progetto. L’Atalanta Under 23, dopo la mancata iscrizione del Siena alla Serie C, è diventata la seconda società italiana ad iscrivere una seconda squadra in un campionato professionistico nel giugno 2023. Il Milan sarà la terza. È solo questione di tempo.