“Col berlusconismo dobbiamo fare i conti, perché ha segnato il Paese forte, e a mio avviso in maniera molto negativa”. Lo ha detto Rosy Bindi, ospite di Salvatore Cannavò e Antonio Padellaro nella diretta (qui l’integrale) di Jacobin Italia dal titolo “Una storia italiana”. Secondo l’ex ministra della Famiglia “il berlusconismo non è ancora finito, perché sulla sua scia si stanno costruendo le ceneri della Repubblica costituzionale. Come ha avuto successo, Silvio Berlusconi? Mettendo insieme la secessione leghista, lo sdoganamento dei post-fascisti, la visione del profitto e l’attacco alla magistratura. Queste cose oggi sono la riforma costituzionale: autonomia differenziata, il premierato che ammazza il Parlamento e il presidente della Repubblica e la separazione delle carriere per i magistrati insieme ad altre leggi incostituzionali”.