“In questi giorni vedo che da parte del centrodestra alcuni esponenti stanno alzando la testa e secondo me farebbero bene a fare un’opera altrettanto seria di pulizia al proprio interno“. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a Bari convocata per annunciare il disimpegno dalla giunta regionale e dalla maggioranza consiliare di centrosinistra alla Regione Puglia segnata dalle inchieste giudiziarie. Secondo l’ex premier “nell’area del centrodestra la questione è ancora più grave”. “Nel Pd c’è una chiara consapevolezza di qual è la direzione e l’indirizzo politico verso quale muoversi – ha spiegato – Invece nel centrodestra cosa succede? Non c’è tanto un’indifferenza all’inquinamento del voto, alle zone grigie, al malaffare, ma si lavora scientemente e consapevolmente, da quando il governo si insediato, per rimuovere, e lo denuncio pubblicamente, i presidi di anticorruzione, per rimuovere e smontare i controlli. Siamo alla follia”.