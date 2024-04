Quattro turisti italiani sono stati arrestati per violenza di gruppo contro una giovane a Palma di Maiorca. I fatti risalgono all’alba di domenica 7 aprile, secondo il racconto della ragazza alla polizia reso noto oggi. La donna, di origini brasiliane, ha conosciuto uno dei giovani turisti intorno alle 2 del mattino davanti a una discoteca del Passeig Maritim dell’isola e ha acconsentito a seguirlo nel suo appartamento sulla Playa de Palma nell’isola delle Baleari. Lì ha trovato altri tre italiani che in gruppo, secondo quanto denunciato, l’hanno violentata. Secondo quanto riferisce la tv pubblica spagnola Tve, la ragazza ha incontrato uno dei ragazzi sul lungomare e ha avuto con lui un rapporto consensuale sulla spiaggia. Successivamente, si sono spostati nell’appartamento che i presunti aggressori avevano affittato.

Prima di fuggire, la vittima è riuscita a prendere il passaporto di uno degli aggressori e, dopo la violenza subita, ha denunciato l’accaduto a un commissariato di Palma di Maiorca. Tutti gli arrestati (tra i 24 e i 27 anni) sono passati oggi martedì 9 aprile davanti all’autorità giudiziaria per gli interrogatori, segnala la polizia. Dopo la denuncia è stato attivato il protocollo stabilito per le vittime di violenza sessuale, ed è stata avviata un’indagine della polizia. Gli agenti hanno raccolto informazioni sull’accaduto e hanno scoperto che i quattro avevano intenzione di lasciare l’isola la domenica stessa, quindi hanno accelerato le indagini, riuscendo a identificarli e procedendo al loro arresto. Secondo fonti giuridiche citate da media iberici, fra cui Ultima Hora, davanti al magistrato i quattro arrestati hanno risposto solo alle domande del proprio avvocato e hanno negato la violenza di gruppo, come già avevano fatto due dei fermati davanti alla polizia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare senza cauzione.