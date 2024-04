È accaduto in Pennsylvania. Un bambino di 3 anni è morto dopo che ha trovato una pistola semiautomatica carica sui cuscini del divano di casa sua e si è sparato. A riportarlo i media statunitensi che aggiungono come il padre del piccolo, José Hilario Abreu, di 28 anni, sia ora accusato di omicidio colposo. L’uomo era seduto sul divano insieme ai suoi due bambini, Elijah Abreu Borgen e il fratellino più piccolo di soli due anni. Il padre, secondo fonti Usa, ha lasciato l’arma sui cuscini del divano ed è uscito dalla stanza. Elijah ha trovato l’arma carica e ha accidentalmente fatto partire un colpo che lo ha centrato in pieno petto.

Il padre, sentendo lo sparo, è tornato in salotto e ha trovato suo figlio in una pozza di sangue. Elijah – secondo quanto riportato dai pubblici ministeri – è stato ricoverato d’urgenza al Lehigh Valley Hospital Cedar Crest, dove è morto poco dopo. Per José Hilario Abreu è stato predisposto l’immediato trasferimento al carcere della contea di Lehigh in attesa dell’udienza di convalida prevista per venerdì prossimo.

La morte del piccolo Elijah non è un caso isolato nel Paese. L’incidente segue altre sparatorie mortali che hanno coinvolti bimbi piccoli negli Stati Uniti negli ultimi mesi a causa di armi lasciate incustodite. Lo scorso febbraio un bambino di 3 anni, in North Carolina, si è sparato alla testa dopo aver trovato una pistola in casa. Nello stesso mese, una donna è invece morta dopo che un bimbo nella sua macchina ha premuto il grilletto di una pistola nel parcheggio di un centro commerciale in Tennessee. Mentre, a gennaio, un bimbo di 3 anni ha sparato e ucciso suo fratello di 2, in Kentucky. I genitori sono accusati di omicidio colposo.