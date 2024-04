Il Brasile batte il record storico di morti per Dengue, un’emergenza che continua la sua scia di casi e decessi nel Paese. I contagi superano quota 3 milioni e nelle prime 13 settimane del 2024 è già superato il record storico annuale di morti, come riferito dal ministero della Salute brasiliano. Il report aggiornato a lunedì 8 aprile indica infatti 1.116 morti causate dalla malattia, mai così tante dal 2000. Nel 2023, precedente record, i morti per Dengue sono state in totale poco più di mille (1094). Segnali positivi sembrano però arrivare dal trend epidemiologico: secondo il governo brasiliano “nella maggior parte delle regioni del Paese è già stato superato il picco di contagi. Otto dei 27 stati mostrano una consolidata tendenza in calo e in altri 12 si evidenzia una tendenza alla stabilità”. La mortalità è stabile allo 0,3%.

L’Organizzazione panamericana della Sanità a fine marzo aveva evidenziato come già nei primi tre mesi dell’anno i casi fossero aumentati, raggiungendo un numero tre volte superiore a quello registrato nello stesso periodo del 2023. Nel 2023 inoltre – aveva ricordato l’organizzazione – la regione delle Americhe ha riportato il maggior numero di casi di Dengue da quando vengono conteggiati, con 4,5 milioni di contagiati, inclusi 7.665 casi gravi e 2.363 decessi. Nel 2024 la regione registra un nuovo record: oltre 3 milioni di casi al 25 marzo. La maggior parte è stata segnalata in Brasile (l’81% dei casi), seguito da Paraguay (6%), Argentina (3,4%), Perù (2,6%) e Colombia (2,2%).