È iniziata in aula alla Camera l’esame della mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Quest’ultima non è presente in aula mentre sono in corso le dichiarazioni di voto. Primo a prendere la parola il deputato di Italia viva Roberto Giachetti, che ha confermato il voto contrario del gruppo alla sfiducia, “perché non possiamo farci condizionare nell’attività politica dalle vicende giudiziarie che devono avere il loro corso”. Giachetti, nel difendere la ministra, ha citato sia Matteo Renzi sia Silvio Berlusconi in quanto “perseguitati dalla magistratura”.