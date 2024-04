Israele deve annunciare e attuare “una serie di passi specifici, concreti e misurabili per affrontare i danni ai civili, le sofferenze umanitarie e la sicurezza degli operatori umanitari” per mantenere intatto il sostegno degli Stati Uniti: “La politica degli Stati Uniti rispetto a Gaza sarà determinata dalla nostra valutazione dell’azione immediata di Israele su questi passi”. È quanto ha detto Joe Biden al premier israeliano Benyamin Netanyahu, come reso noto dalla Casa Bianca.

Durante i 45 minuti di telefonata Biden “ha sottolineato che gli attacchi contro gli operatori umanitari e la situazione umanitaria generale sono inaccettabili“. Le parole del presidente Usa arrivano dopo l’attacco di lunedì che ha colpito l’organizzazione World Central Kitchen mentre si occupava delle consegne di cibo nella Striscia di Gaza, attacco in cui sono stati uccisi 7 operatori umanitari, 6 dei quali stranieri. Nella sua telefonata al premier israeliano, Biden ha fatto presente “che un cessate il fuoco immediato è essenziale per stabilizzare e migliorare la situazione umanitaria e proteggere i civili innocenti, e ha esortato il primo ministro a dare potere ai suoi negoziatori per concludere senza indugio un accordo per riportare a casa gli ostaggi“.

Sul fronte delle minacce iraniane a Israele, gli Stati Uniti hanno confermato il loro sostegno a Tel Aviv. Secondo quanto si legge nella nota della Casa Bianca, “i due leader hanno discusso delle minacce pubbliche iraniane contro Israele e il popolo israeliano e il presidente Biden ha chiarito che gli Stati Uniti sostengono con forza Israele di fronte a queste minacce”. “Faremo del male a chi ci fa del male o vuole farci del male”, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando del rischio di un attacco iraniano, per rappresaglia al raid dei giorni scorsi a Damasco nel quale è stato ucciso un importante generale dei Pasdaran. “L’Iran agisce contro di noi da anni, direttamente o per procura – ha accusato Netanyahu, che ha parlato durante la riunione del gabinetto di sicurezza dopo la telefonata con Joe Biden – E, quindi, Israele agisce contro l’Iran e i suoi proxies in modo difensivo e offensivo”. “Sapremo come difenderci e agiremo secondo il semplice principio: a coloro che ci fanno del male o intendono farci del male, noi faremo del male”, ha concluso.