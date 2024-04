Corruzione elettorale. È il reato contestato al sindaco di Triggiano (Bari), Antonio Donatelli, e Sandro Cataldo, marito dell’assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia, e referente del movimento politico Sud al centro, che sono finiti agli arresti domiciliari nell’ambito di una inchiesta della Direzione distrettuale antimafia su una presunta compravendita di voti per le elezioni comunali di Triggiano del 2021. L’indagine è stata avviata dopo il ritrovamento, il 6 ottobre del 2021 in un cassonetto per l’immondizia, di frammenti di fotocopie di documenti d’identità e codici fiscali. Erano le fotocopie dei documenti che, secondo gli investigatori, chi veniva pagato doveva consegnare per permettere ai corruttori di controllare che la preferenza, acquistata al prezzo anche di 50 euro, fosse andata a buon fine. Nei confronti della Maurodinoia è stata eseguita una perquisizione e risulta indagata anche in questa indagine. Il fascicolo è coordinato dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli e dai pm Claudio Pinto e Savina Toscani. Le misure sono state disposte dalla giudice per le indagini preliminari Paola De Santis.

L’indagine – I carabinieri del Comando Provinciale di Bari e della Sezione di Polizia Giudiziaria hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 10 indagati – di cui una in carcere, sette ai domiciliari e due divieti di dimora nel Comune di Triggiano – richiesta dalla Procura di Bari. A vario titolo viene contestata un’associazione finalizzata alla corruzione elettorale, attraverso per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 nel comune di Grumo Appula, e del 3 e 4 ottobre 2021 nel comune di Triggiano. Un meccanismo che, stando alle indagini, avrebbe permesso di comprare voti anche a 50 euro.

L’assessora – Il nome di Anita Maurodinoia era comparso nell’inchiesta su mafia e politica che ha portato diverse persone in carcere, compresa una consigliera comunale di Bari, e conta 130 indagati. L’assessora, era emerso successivamente, sarebbe indagata dal 2019 per voto di scambio politico-mafioso. “Apprendo solo da organi di stampa di essere indagata, consapevole della mia assoluta estraneità a qualsivoglia ‘combine’ elettorale o illecito di qualsiasi tipo. Constato, da quel che mi è dato leggere che fonte di prova sarebbero intercettazioni – aveva dichiarato la politica – tra persone che non conosco, le quali, oltre me, nominano, con disinvolta leggerezza, soggetti, anch’essi, non coinvolti nei tristi fatti agli onori della cronaca”. Questa inchiesta ha generato anche un terremoto politico con la richiesta del Viminale che ha avviato un controverso iter per lo scioglimento del comune di Bari.

Il gip: “Collaudato accordo illecito” – Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal gip, dalle indagini è emerso un “collaudato accordo illecito” il cui obiettivo era la rielezione del sindaco e di due consiglieri comunali (non destinatari di alcuna misura eseguita oggi). In occasione di entrambe le consultazioni elettorali, la rete messa in piedi ha orientato le preferenze di voto di numerosi elettori, attraverso il pagamento di denaro e altre utilità nei loro confronti.

La consegna dei documenti – Le preferenze sono state condizionate anche in cambio di 50 euro per voto e chi accettava l’accordo avrebbe dovuto consegnare copia dei propri documenti d’identità e della scheda elettorale per un preciso conteggio dei voti sezione per sezione. La verifica veniva effettuata nel corso delle operazioni di spoglio dove vari gregari degli organizzatori – che stazionavano stabilmente nei pressi delle sezioni loro assegnate – verificavano se le persone si fossero effettivamente recate al voto. Inoltre, all’atto dello spoglio, controllavano l’effettiva corrispondenza dei voti acquistati. Utile alle indagini è stato quanto scoperto dai carabinieri la sera del 6 ottobre 2021, in un cassonetto per la raccolta indifferenziata nel quartiere San Giorgio di Bari, in cui c’erano frammenti di fotocopie di documenti d’identità, codici fiscali di cittadini triggianesi, un consistente numero fac-simile di schede e volantini di propaganda elettorale.

Il diario della corruzione – Tra i gravi indizi di colpevolezza contestati il ritrovamento di due fogli sui quali era riportato un elenco di cittadini/elettori già “catalogati” per cognome, nome, data di nascita, cellulare, e sezione elettorale; agli stessi doveva essere versata la somma di 50 euro, quale corrispettivo per l’avvenuto acquisto del proprio voto. In corrispondenza di più nominativi era stato già trascritto un “ok” per certificare l’avvenuto ritiro della somma pattuita.