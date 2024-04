“La nostra Costituzione è sotto attacco, la maggioranza che vuole che la magistratura torni sotto il controllo della politica come avveniva durante il fascismo”. A dirlo è stato il senatore del Movimento 5 stelle ed ex magistrato Roberto Scarpinato, che alla mostra sui cent’anni dall’omicidio di Giacomo Matteotti ha ricordato come, dopo l’assassinio del parlamentare socialista, alla magistratura fu impedito dal governo di continuare le indagini sui mandanti politici. L’attacco di Scarpinato è alla riforma della giustizia voluta da Carlo Nordio.