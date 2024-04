Al centro delle accuse da parte del Movimento 5 stelle, durante la dichiarazione di voto sulla mozione di sfiducia indirizzata a Matteo Salvini, c’è l’accordo mai stralciato tra la Lega e il partito russo di Vladimir Putin. Accordo che, ha sottolineato la deputata Vittoria Baldino, è stato prorogato. Baldino ha criticato il leader della Lega per l’assenza in Aula: “Fa come Homer Simpson, si nasconde dietro a una siepe. Il suo sport preferito è scappare dalle proprie responsabilità” ha detto.