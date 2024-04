Dopo aver perso la pazienza coi giornalisti per una domanda su Daniela Santanchè, il ministro Gennaro Sangiuliano è scivolato sulla geografia. Presentando la nuova passeggiata ai Fori imperiali, a Roma, ha parlato dei luoghi iconici della città e di altre capitali. Dopo aver citato Parigi, ha detto: “Quando uno pensa a Londra gli viene in mente Times Square“. Che come è noto è uno degli incroci principali di New York. “Con riferimento al video estratto dalla presentazione della nuova passeggiata archeologica di ieri a Roma – ha commentato Sangiuliano – nel ricordare luoghi iconici di alcune città durante una risposta ad un gruppo di giornalisti, tra i quali anche il corrispondente del Times, ho messo insieme New York con una delle piazze più famose della capitale inglese, Piccadilly Circus, non a caso chiamata la Times Square di Londra. L’emozione fortissima vissuta nel presentare questo grande progetto e la risposta al collega del Times hanno avuto su di me, per un’istante, l’effetto di “spostare” la piazza delle mille luci di New York addirittura sulla riva del Tamigi. Da domani, leggendo il Times con la solita attenzione, sorriderò per questo scambio di piazze che l’effetto “passeggiata nella storia” può generare anche a chi, per professione, da giornalista prima e da rappresentante del governo adesso, è tenuto ad evitare anche lapsus durante un evento pubblico”.

Video La7