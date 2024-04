La terra rossa incombe: dopo 6 mesi di dominio sul cemento, ecco la nuova prova che attende Jannik Sinner. Nemmeno il tempo di godersi il successo al Master 1000 di Miami e il numero 2 nel ranking mondiale: è già tempo di adattarsi alla nuova superficie, quella meno congeniale alle caratteristiche del campione altoatesino. La curiosità è tanta: come sarà il nuovo Sinner sulla terra? Il ruolo di dominatore sul rosso tornerà nelle mani di Carlos Alcaraz? Il ritorno in campo, per la gioia degli appassionati, è imminente: già il 7 aprile comincia il Master 1000 di Monte Carlo, dove Sinner deve difendere la semifinale di un anno fa.

Sinner e la stagione sulla terra rossa – L’azzurro avrebbe certamente preferito avere più tempo a disposizione per preparare il ritorno sulla terra rossa. È la superfice sulla quale ha cominciato a giocare a tennis, sui campi di Sesto Pusteria. Ma anche il terreno che gli ha regalato meno soddisfazioni: una vittoria a Umago (in finale contro Alcaraz), la semifinale un anno fa a Monte Carlo e i quarti al Roland Garros nel lontano 2020. Soprattutto nel torneo di casa, gli Internazionali al Foro Italico di Roma, Sinner non ha mai brillato: il miglio risultato restano i quarti di finale raggiunti nel 2022.

Le scelte di Sinner: no a Barcellona – Per Sinner però questa primavera 2024 può diventare terra rossa di conquista, soprattutto in chiave classifica Atp. L’altoatesino deve difendere appena 585 punti, perché un anno fa dopo l’ottimo esordio sul rosso a Monte Carlo si ritirò ai quarti a Barcellona, non giocò Madrid e uscì quasi subito sia a Roma che a Parigi. A Sinner basterà migliorare questi risultati per avvicinarsi ancora a Novak Djokovic e pensare perfino di diventare numero 1 al mondo già a inizio giugno. Per questo, l’azzurro ha deciso di ridurre gli impegni al minimo indispensabile: non giocherà l’Atp 500 di Barcellona, dove un anno fa si fece male. Disputerà solo i tre Masters 1000 (Monte Carlo, Madrid e Roma), per poi puntare al Roland Garros.

Il calendario 2024 di Sinner: le date – La stagione sulla terra rossa di Sinner prenderà il via quindi il 7 aprile, sperando in una conclusione trionfale il prossimo 9 giugno, quando è in programma la finale di Parigi. Poi sarà tempo di Wimbledon, prima delle Olimpiadi che saranno ancora sulla terra rossa della capitale francese.

7-14 aprile – Master 1000 Monte Carlo

24 aprile-5 maggio – Master 1000 Madrid

8-19 maggio – Master 1000 Roma

26 maggio-9 giugno – Roland Garros

1 luglio – Wimbledon

29 luglio – Olimpiadi Parigi 2024