Con la vittoria nel master 1000 di Miami e soprattutto grazie a un inizio 2024 vicinissimo alla perfezione Jannik Sinner è diventato il tennista numero due al mondo. Non era mai successo prima di oggi che un italiano arrivasse così in alto nella classifica Atp. Un pezzo di storia, insomma. La sensazione, tuttavia, è che il meglio debba ancora arrivare. Il primo posto di Novak Djokovic non è per nulla lontano, anche se c’è da segnalare il fatto che il distacco con il terzo posto in classifica (occupato dallo spagnolo Carlos Alcaraz) è davvero minimo, appena 60 punti. Che sia ufficialmente l’inizio di una sorta di diarchia? La stagione sulla terra rossa darà presto nuove indicazioni. Ad ogni modo, ecco la nuova classifica Atp (e la posizione di tutti i migliori italiani)

LA NUOVA CLASSIFICA ATP

1. Novak Djokovic 9725

2. Jannik Sinner 8710

3. Carlos Alcaraz 8645

4. Daniil Medvedev 7165

5. Alexander Zverev 5370

6. Andrey Rublev 4890

7. Holger Rune 3795

8. Casper Ruud 3615

9. Grigor Dimitrov 3540

10. Hubert Hurkacz 3425

GLI ALTRI ITALIANI IN CLASSIFICA ATP

24. Lorenzo Musetti 1610

35. Matteo Arnaldi 1171

61. Lorenzo Sonego 875

63. Flavio Cobolli 865

72. Luciano Darderi 781

76. Luca Nardi 748

100. Fabio Fognini 599

135. Matteo Berrettini 470

136. Andrea Vavassori 470