Orgoglioso ed emozionato, ma anche con una certezza benaugurante: “Con il tempo diventerà ancora più forte”. Coach Darren Cahill non ha dubbi su quale futuro attenda la creatura che ha sgrezzato definitivamente insieme a Simone Vagnozzi. L’ex tennista che cura la crescita di Jannik Sinner parla il giorno dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami che ha proiettato l’altoatesino al numero 2 del mondo: “Jannik è un bravo ragazzo ed è un piacere lavorare con lui; in questo momento sta giocando con grande sicurezza, il livello espresso in questi giorni è stato fantastico ma io sono certo che possa fare ancor meglio”.

L’evoluzione è “ancora in corso, con il tempo diventerà ancora più forte, più veloce, più saggio e furbo”. Il tecnico australiano, che ha collaborato anche con Andre Agassi portandolo a diventare il più anziano numero 1 al mondo, si dice certo che “migliorerà ancora” ma ricorda quanto sia importante riflettere sul percorso degli ultimi sei mesi, nei quali l’azzurro ha vinto 42 incontri su 45 portando a casa 6 trofei (compresa la Coppa Davis): “Godiamoci il momento, sta giocando ad un livello stellare e sta meritando tutto quello che gli sta accadendo”.