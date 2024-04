Di nuovo polemica in Germania sulle maglie della Nazionale di calcio. E questa volta il passaggio a Nike dal 2027 non c’entra nulla, perché c’è di mezzo un numero. Adidas ha bloccato la vendita online della maglia della Nazionale tedesca personalizzabile con il numero 44. Il motivo? Come hanno fatto notare in molti sui social, il font con cui è scritto il numero ricorda il simbolo delle SS, l’organizzazione paramilitare del Partito nazista tedesco.

Oliver Brüggen, portavoce di Adidas, ha spiegato al giornale tedesco Bild che lo stile delle maglie è stato progettato dalla Federcalcio tedesca (DFB) in collaborazione con il suo partner, 11teamsports. La DFB ha affermato che i disegni erano stati presentati e valutati anche dalla Uefa e che nessuna delle parti coinvolte aveva notato la somiglianza con i simboli nazisti. Tuttavia, Adidas ha annunciato che svilupperà un font alternativo per il numero 44 assieme a 11teamsports.

Le maglie con il nuovo design erano state presentate durante le amichevoli di fine marzo contro la Francia e con i Paesi Bassi. Adesso però se si prova ad acquistare una maglia con il numero 44 sul sito di Adidas, compare un messaggio che avvisa che la scelta “non soddisfa le linee guida sulla personalizzazione” dei capi dell’azienda e invita a provare qualcos’altro. La decisione di Adidas di bloccare la vendita è stata accolta con favore da molti, che hanno visto la scelta del font come un casuale ma inaccettabile riferimento al nazismo.

Adidas fornisce le divise alla Nazionale di calcio tedesca fin dagli anni Cinquanta: la polemica arriva a poche settimane di distanza dall’annuncio che a partire dal 2027 lo sponsor tecnico delle nazionali di calcio tedesche sarà Nike. Una notizia che aveva sconvolto i tedeschi appassionati di calcio, fino a diventare un caso politico.