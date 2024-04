Il grande desiderio di Antonio Conte “è quello di tornare alla Juventus“. Lo dà per certo Ubaldo Righetti, commentatore sportivo Rai ed ex compagno di squadra di Conte ai tempi del Lecce. Parlando del futuro dell’allenatore ancora fermo dopo l’esperienza al Tottenham, Righetti spiega: “Penso che Antonio desideri tanto la Juve, ma non da adesso, da parecchio tempo“. Un ritorno che, secondo Righetti, per il momento è frenato da Massimiliano Allegri, l’attuale allenatore bianconero con il contratto in scadenza nel 2025: “Questa situazione è da vedere. C’è da valutare il discorso di Allegri, che ha ancora un anno di contratto, un bel contratto. Ma lui vuole tornare ad allenare la Juve”.

Un desiderio confermato anche dalle parole di Angelo Di Livio. L’ex centrocampista, che con la Vecchia Signora ha collezionato 269 presenze in sei anni, si era espresso così a Rai Sport circa due settimane fa commentando il momento negativo della squadra e la possibilità di vedere Conte al posto di Allegri: “Io prenderei Conte, è la sua priorità assoluta e tornerebbe alla Juventus di corsa. Allegri? Una cosa è certa bisogna tornare ad essere competitivi. Bisogna rivedere molte cose. Ci sono molti calciatori che non stanno rendendo e bisogna capire perché sono tutti così nervosi”. I bianconeri hanno raccolto 7 punti nelle ultime 9 gare e, con questo andamento, rischiano di riaprire i giochi per la corsa alla Champions League. La fiducia ad Allegri è stata confermata più volte dai vertici della società e Conte, per ora, rimane solo una possibilità.