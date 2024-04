Una notizia che sembra un pesce d’aprile. Il prezzo dell’elettricità sul mercato all’ingrosso in Spagna è sceso fino allo zero nella giornata odierna. Una conferma – come riporta l’Ansa da Madrid – che arriva dai i dati dell’Operatore del mercato iberico dell’energia (Omie) in cui si vede una curva che scende dopo il massimo registrato nei giorni precedenti. Come spiegato tra gli altri dal quotidiano economico Cinco Días, tale situazione è dovuta soprattutto all’aumento della produzione di energia elettrica attraverso impianti eolici e idraulici, in coincidenza con gli effetti di una perturbazione che da diversi giorni colpisce la Penisola iberica.

Il valore dello zero per quanto riguarda il costo dell’elettricità all’ingrosso è fissato in diverse frange orarie della giornata odierna, raggiungendo addirittura la zona negativa (-0,01 euro) nello spezzone compreso tra le 13 e le 16. La situazione di prezzi prossimi o pari allo zero in alcune frange orarie si è già registrata anche in alcune giornate precedenti nel corso del mese di marzo. Tuttavia, questa riduzione ingente dei prezzi sul mercato viene riflessa solo parzialmente nelle bollette dei consumatori finali, almeno a breve termine: infatti, è scattato un aumento automatico dal 10% al 21% sull’Iva dell’elettricità.

La Spagna ha contenuto la corsa dei prezzi con provvedimenti assunti dal governo Sanchez. In particolare dal giugno 2022 Madrid aveva introdotto un tetto massimo al prezzo del gas di 40 euro al megawattora, attenuando così l’impatto rialzista innescato dalla guerra in Ucraina che, in alcuni frangenti ha spinto, come ben ricordano tutti, le quotazioni fino ad oltre 300 euro alla borsa di Amsterdam.