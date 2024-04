L’account X del Museo del campo di concentramento di Auschwitz continua a perdere follower. “Nel mese di marzo – si legge in un messaggio appena postato sul social ex Twitter – abbiamo perso 4800 contatti. Continuiamo a chiedere il tuo impegno“, prosegue il testo, “per dare forza a questa incredibile comunità. Aiutaci a mantenere viva la memoria. Sostieni la nostra missione online e amplifica la nostra voce”. Il dato è una conferma di una tendenza negativa che va avanti da molto tempo: lo stesso account, nel luglio del 2023, lamentava già l’addio di ben 19mila followers nei sei mesi precedenti.

The @AuschwitzMuseum account lost over 4,800 followers in March.

We continue to ask for your engagement. You create and shape this incredible community of remembrance.

Help us keep the memory alive, commemorate & educate. Support our mission online and amplify our voice. pic.twitter.com/var5CUxpRp

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 1, 2024