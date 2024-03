Jannik Sinner può andare all’attacco del numero 2 della classifica mondiale. Dopo il k.o. di Carlos Alcaraz nei quarti del Masters 1000 di Miami, all’azzurro mancano due step per raggiungere il posto da vice-re alle spalle di Novak Djokovic. Il primo appuntamento è per venerdì alle ore 20 quando l’altoatesino sfiderà Daniil Medvedev in una semifinale che è sostanzialmente una rivincita della finale degli Australian Open.

I precedenti tra i due sono dieci, con il russo che ne ha vinti sei. Ma l’azzurro ha trionfato in tutti gli ultimi quattro faccia a faccia, che risalgono agli ultimi mesi. Dopo aver perso a Marsiglia nel 2020 e nel 2021, alle Atp Finals del 2021, nei quarti di Vienna nel 2022 nelle finali di Rotterdam e proprio di Miami durante la scorsa stagione, Sinner ha vinto in finale a Pechino e Vienna in autunno, quindi in semifinale alle Atp Finals di Torino e nella storica finale a Melbourne dello scorso gennaio.

Medvedev è arrivato alla semifinale di Miami battendo in serie Marton Fucsovics, Cameron Norrie, Dominik Koepfer e Nicolas Jarry senza perdere neanche un set e avendo bisogno del tie-break in due sole occasioni. Risultati che dimostrano una buona freschezza da parte del russo, reduce dalla finale degli Indian Wells persa contro Alcaraz alla quale era approdato dopo un lungo riposo seguito allo Slam australiano.

Dopo il bye al primo turno, Sinner ha invece lasciato un set per strada contro Tallon Griekspoor e in diverse occasioni in Florida ha dimostrato di avere uno stato di forma non brillantissimo, riuscendo comunque ad avere la meglio – oltre che dell’olandese – su Andrea Vavassori, Christopher O’Connell e Tomas Machac. Il match tra i due sarà visibile a partire dalle 20 di venerdì in esclusiva tv su Sky, che trasmetterà l’incontro sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now per gli abbonati.